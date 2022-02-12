«النقد الدولي» يعرض خريطة طريق لإنقاذ لبنان

بيروت (وكالات)

عرض صندوق النقد الدولي خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية، تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.

وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات عن بعد مع لبنان، من 24 يناير إلى 11 فبراير: إن «طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام».

وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها. وتخلف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف ريغو: «خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة». وأكد صندوق النقد الدولي أن التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة.

ويوصي الصندوق، ومقره في واشنطن، الحكومة اللبنانية بالتحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة.

أما على الصعيد المالي فأشار الصندوق إلى أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة، مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت».

ورأى الصندوق أن موازنة العام 2022 توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار.

وحث ريغو «على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية».

إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بأن الوقائع المحيطة بالموازنة تشير إلى أنّها تسير في طريق شائك، وملتهب باعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم على اللبنانيين.

وقالت المصادر أمس: إن «هذا الأمر لا يشي بعبور سلس لهذه الموازنة في مجلس النواب، فهي ليست موازنة متوازنة، بل هي موازنة تُفقد البلد توازنه وتشلّ الشعب، بحيث تأخذ منه ولا تعطيه».

وأضافت: «ويخشى أن يكون أقصى المراد من إحالة الموازنة بهذه الصورة إلى مجلس النواب، هو أن توحي الحكومة بأنّها أدّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي، وأنّها قامت بما عليها والباقي على مجلس النواب».

ولفتت المصادر أن ما تضمنه مشروع الموازنة، يُنذر بدخوله في مدار تجاذبات سياسية ونيابية لا تنتهي، وتستوجب مزيداً من هدر الوقت، في محاولات للجنة النيابية للمال والموازنة لتفكيك ألغامها الكثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بالدولار الجمركي، إضافة إلى الرسوم العالية والمرهقة للشعب اللبناني.

وأكدت أنّ «هذه الموازنة مطوّقة بشتى الاحتمالات ولا نستطيع أن نغفل هنا احتمال ترحيلها إلى المجلس النيابي الجديد، ولهذا الأمر بالتأكيد سلبياته».

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني الخميس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 خلال جلسة عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحالها إلى المجلس النيابي.