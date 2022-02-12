العراق: ضبط 30 صاروخاً وعبوات ناسفة لـ«داعش» في الرمادي وديالى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس، ضبط 30 صاروخاً وعدد من العبوات الناسفة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان: «استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 38، تأكد وجود مخزن للعتاد يتبع تنظيم داعش، في منطقة أبو طيبان بالرمادي في محافظة الأنبار». وأوضح البيان أن «المخزن ضم 14 صاروخاً مضاداً للدبابات، و9 قذائف هاون عيار 120 ملم، و5 صواريخ كاتيوشا، فضلاً عن 4 عبوات ناسفة».

كما عثرت قوة أخرى على عدد من الصواريخ والقاذفات خلال عملية استباقية في محافظة ديالى. وأشار بيان صادر عن وكالة الاستخبارات إلى أنه «نفذ الفوج الأول لواء المشاة الأول عمليات استباقية بالقرب من زور نهر الوند بمحافظة ديالى». وأضاف أن «القوات تمكنت من العثور على صاروخ تالف، وصاروخين ضد الدروع تالفين، وعبوة متفجرة محلية الصنع».

إلى ذلك، ألقت القوات الأمنية العراقية أمس، القبض على مسؤول عمليات الاغتيال في محافظة «ميسان» جنوبي العراق.