5 قتلى بقصف على إدلب

إدلب (وكالات)

قتل 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف صاروخي للجيش السوري استهدف، أمس، بلدة «معرة النعسان» التابعة لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن 5 أفراد هم ثلاثة أطفال وسيدتان من عائلة واحدة قتلوا جراء قصف الجيش على منزل في بلدة «معرة النعسان» الواقعة شمال شرق مدينة إدلب والقريبة من سيطرة الجيش.

وأفاد المرصد بسقوط جرحى آخرين، بعضهم في حالة خطرة. وأظهرت صور في البلدة، أكواب شاي مكسرة على الأرض عند مدخل المنزل الذي كانت توجد فيه العائلة أثناء الهجوم.

وتتعرض مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب منذ يونيو لقصف متكرر من قوات الجيش، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.