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عون: متمكسون بإجراء الانتخابات
عون: متمكسون بإجراء الانتخابات
13 فبراير 2022 01:49

بيروت (وكالات)

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس الثلاثاء المقبل كيفية تذليل الصعوبات المالية لتوفير اعتمادات إجراء الانتخابات.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان أمس، إنه «منعاً لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل». وأضاف البيان: «أما بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا».

 

ميشال عون
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