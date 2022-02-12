الإمارات تدعو المواطنين لتأجيل السفر إلى أوكرانيا

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المواطنين إلى تأجيل السفر إلى أوكرانيا، كما دعت الرعايا في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارة الإماراتية في كييف، وذلك في سياق التطورات الأمنية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كييف على «تويتر»: «تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا».

وأضاف: «ندعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل معنا عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024».

وحذرت دول غربية وعربية عدة رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، مطالبةً الموجودين بمغادرتها، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو وكييف.

وقال مسؤولون أميركيون، أمس، إن واشنطن تعد خطة لإخلاء سفارتها في كييف تحسباً لأي غزو روسي لأوكرانيا، وأشاروا إلى أن الخارجية الأميركية ستعلن خطة إجلاء دبلوماسييها من السفارة، مع احتمال نقل عدد من الدبلوماسيين الأميركيين غرب أوكرانيا عند الحدود البولندية. وربما يظل عدد قليل من المسؤولين في كييف، لكن من المقرر أن يتم إرسال الغالبية العظمى من حوالي 200 أميركي في السفارة أو نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

وتزامناً، قال مصدر مطلع لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روساً بدأوا مغادرة أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أنها تبقي على سفارتها في كييف مفتوحة لكنها تعلن عن تخفيض عدد الطاقم.

وانضمت كل من إيطاليا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا وبلجيكا وتركيا إلى الدول التي حذرت مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا ودعت الموجودين إلى مغادرتها في أسرع وقت والتواصل مع السفارات وسط توتر الوضع حول ذلك البلد.

كما دعت دول عربية، مثل السعودية والكويت والأردن والعراق، رعاياها إلى عدم السفر إلى كييف وتأجيل أي خطط للسفر إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، حثت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في ختام اجتماع أزمة في روما، إنه «من باب الحيطة، قررنا دعوة جميع الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا للعودة بوسائل تجارية وندعو إلى إرجاء أي رحلة إلى أوكرانيا».

كما أفادت الوزارة في بيان «قررنا استدعاء الموظفين غير الأساسيين في بعثتنا الدبلوماسية في كييف»، مشيرة إلى أن السفارة تواصل عملياتها بصورة تامة. وقال دي مايو: «نعمل جميعاً لتفادي تصعيد، إيطاليا تعترف تماماً بوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وتعترف بحق جميع الدول ذات السيادة في تحديد تحالفاتها بنفسها». كما قررت رومانيا سحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في كييف ونصحت رعاياها بتفادي التنقلات في أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأفادت الوزارة في بيان أنه «في سياق التطورات الأمنية الأخيرة في محيط أوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، رفعت الوزارة مستوى الإنذار بالنسبة لأوكرانيا المحاذية لرومانيا».

وتابع البيان أن بوخارست أتمّت العودة الطوعية لأفراد عائلات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في كييف وأوديسا وقررت سحب الموظفين غير الأساسيين.