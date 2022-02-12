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روسيا ترد على تعليقات بشأن الاتصال بين بايدن وبوتين
بايدن وبوتين خلال قمة افتراضية (أرشيفية)
12 فبراير 2022 23:35

ردت موسكو على تعليقات أدلى بها مسؤولون أميركيون عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت.
وندد الكرملين بما اعتبره هستيريا بلغت «ذروتها» بعد الاتصال الهاتفي الذي خصص لبحث التوتر الناجم عن حشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا.وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي: إن «الهستيريا بلغت ذروتها»، لكنه أوضح أن «الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات على كل المستويات».
كانت الرئاسة الأميركية علقت، في وقت سابق، على المكالمة الهاتفية بين الزعيمين قائلة: إن بايدن حذر بوتين من أن الولايات المتحدة وحلفاؤها «سيردون بحسم» إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسين تحدثا عن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض «كرر الرئيس بايدن القول: إن حدوث غزو روسي جديد لأوكرانيا سيسفر عن معاناة إنسانية واسعة النطاق ويضعف من موقف روسيا».

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
جو بايدن
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