مقتل 40 إرهابياً في الساحل الأفريقي

دورية من قوة "برخان" في منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية)
12 فبراير 2022 23:01
أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي، اليوم السبت في بيان، أن عناصر قوة "برخان" لمكافحة الإرهاب قضوا في بوركينا فاسو على 40 إرهابياً متورّطين في هجمات في شمال جمهورية بينين المجاورة أوقعت تسعة قتلى. جاء في بيان هيئة الأركان الفرنسية أنه على أثر ثلاثة هجمات بقنابل يدوية الصنع أوقعت أيضاً 12 جريحاً في صفوف الفرق المكلّفة أمن المحمية الطبيعية «دوبلفي»، وبعدما «أخطرها شركاؤها في بينين وبوركينا فاسو»، استخدمت قوة برخان «قدراتها الاستطلاعية الجوية لتحديد موقع هذه الجماعة المسلّحة» المسؤولة عن الهجمات. ومن ثم، شنّت القوة الخميس ضربات جوية أوقعت 40 قتيلاً في صفوف الإرهابيين. وبحسب هيئة الأركان الفرنسية «شُنّت بواسطة مسيّرة من طراز ريبر ضربة جوية أولى صباح العاشر من فبراير بموافقة سلطات بوركينا فاسو وبالتنسيق الدائم معها، بعدما تم تحديد موقع رتل أول من الإرهابيين يتحرّكون على متن دراجات نارية مع دخول الرتل أراضي بوركينا فاسو». وأعلنت هيئة الأركان «تحييد عشرة إرهابيين». وأوضح البيان أن «إشراك سرب من مقاتلات ميراج 2000 أتاح تنفيذ ثلاث ضربات جديدة استهدفت تجمّعات لإرهابيين على مقربة من موقع الضربة الأولى». وأفادت بأن هذه الضربات أسفرت عن «تحييد أكثر من ثلاثين إرهابيا وتدمير شاحنة بيك-أب وأكثر من عشر دراجات نارية». وحتى الأمس القريب، كانت بينين تعد واحة استقرار في غرب أفريقيا، حيث تنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.