البيت الأبيض يكشف جانبا من محتوى مكالمة بايدن وبوتين
صورة مجمعة للرئيس بوتين (يمين) وبايدن
12 فبراير 2022 22:08
كشف البيت الأبيض جانبا من المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي جرت اليوم السبت. وقالت الرئاسة الأميركية إن بايدن حذر بوتين من أن الولايات المتحدة وحلفاؤها "سيردون بحسم" إذا غزت روسيا أوكرانيا. وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن الزعيمين تحدثا في اتصال هاتفي لنحو ساعة بشأن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا. وأكد البيت الأبيض "كرر الرئيس بايدن القول إن حدوث غزو روسي جديد لأوكرانيا سيسفر عن معاناة إنسانية واسعة النطاق ويضعف من موقف روسيا". وأوضح مسؤول أميركي أن الاتصال الهاتفي لم يسفر عن تغيير أساسي وأن من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستختار الدبلوماسية أم العمل العسكري. وأشار الرئيس الأميركي، خلال المكالمة، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدبلوماسية "ولسيناريوهات أخرى".