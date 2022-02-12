بايدن وبوتين يبحثان التوتر بشأن أوكرانيا

تحدث الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، اليوم السبت، بعد أن حذرت واشنطن وحلفاؤها من أن القوات الروسية قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة. وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الاتصال بين بايدن وبوتين بدأ في الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (1604 بتوقيت جرينتش) في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب بسبب التوتر بين الطرفين في شأن الأزمة الأوكرانية. وأمرت وزارة الخارجية الأميركية معظم موظفي سفارتها بمغادرة أوكرانيا وذلك بعد دعوتها يوم الجمعة للرعايا الأميركيين لمغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إنها ستسحب جنود أميركيين لا يزالون هناك كمدربين عسكريين.في وقت سابق، اليوم السبت، قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم السبت، بأن المفاوضات الصادقة لا تتفق مع ما يجري من تصعيد للتوتر بشأن أوكرانيا. وجرى اتصال ماكرون مع بوتين في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن الحرب في أوكرانيا قد تشتعل في أي لحظة. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن من المقرر أن يتحدث بايدن وماكرون بعد اتصالهما المنفصلين مع بوتين. وأضاف المسؤول أنه لا يوجد ما يشير مما قاله بوتين لماكرون إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا. وأضاف «رغم ذلك، نحن متيقظون ومتأهبون جداً تجاه الموقف (العسكري) الروسي من أجل تجنب الأسوأ». وقال المسؤول، إن فرنسا ستوصي الآن بأن يتجنب الفرنسيون السفر إلى أوكرانيا. وأمرت واشنطن بعض موظفي سفارتها بمغادرة أوكرانيا، اليوم السبت، بعد دعوتها الأسبوع الماضي رعاياها للمغادرة في أقرب وقت ممكن.