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روسيا تستدعي الملحق العسكري الأميركي بعد حادث مع غواصة نووية
سفينة حربية روسية
12 فبراير 2022 21:12

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري الأميركي، اليوم السبت، بعد أن شكت مما وصفته من انتهاك غواصة أميركية مياهها الإقليمية في أقصى الشرق.
وقال الجيش الروسي، في وقت سابق أمس، إنه استخدم «الوسائل المناسبة» لإجبار الغواصة الأميركية على مغادرة المياه الروسية بعد أن تجاهلت السفينة طلب المغادرة. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أميركية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية.
بثت المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف» رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ«الصعود إلى السطح».
بعد رفضها الانصياع، استخدمت «وسائل» لم تحدد لإجبار الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة»، بحسب بيان صادر عن الوزارة أورد أن الحادث وقع السبت عند الساعة 07.40 ت غ.
ورُصدت الغواصة الأميركية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
ووقع الحادث قبل ساعات من بدء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مع بلوغ تصاعد التوترات الروسية - الأميركية حول أوكرانيا.

المصدر: وكالات
غواصة نووية روسية
حادث
مدمرة
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