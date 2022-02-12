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هذا ما قاله ماكرون لبوتين في مكالمتهما الهاتفية
بوتين يجري محادثات بالفيديو مع ماكرون (أرشيفية)
12 فبراير 2022 19:38

كشفت الرئاسة الفرنسية، جزءاً من محتوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون حذّر بوتين، خلال المكالمة  التي استمرت ساعة و40 دقيقة، من أن "حواراً صادقاً لا يتلاءم مع تصعيد عسكري" على الحدود الأوكرانية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبوتين "أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار" حول "سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك" المتعلق بشرق أوكرانيا و"شروط الأمن والاستقرار في أوروبا".
وتابعت أن الرئيس الفرنسي "نقل مخاوف شركائه الأوروبيين وحلفائه".
بدوره، أورد الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين أبلغ ماكرون بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة "تكهنات استفزازية".
وقالت الرئاسة الروسية، في بيانها، إن "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة +اجتياح روسي+ مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد بأسلحة متطورة على نطاق واسع".
كان الرئيس الفرنسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أجرى مباحثات مع بوتين في موسكو الاثنين خصصت للأزمة الأوكرانية. بعدها، توجه ماكرون إلى كييف.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
بوتين
مكالمة هاتفية
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