أميركا تتخذ قرارا مفاجئا بشأن جنودها في أوكرانيا

أمرت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا.

يأتي هذا القرار المفاجئ تزامنا مع تحذيرات أطلقتها واشنطن، أمس الجمعة، بأن روسيا قد تشن عملية عسكرية ضد الجمهورية السوفياتية السابقة «في أي وقت».

وأعلن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا «حرصا على سلامتهم وأمنهم».

وأضاف كيربي، في بيان، أن هؤلاء الجنود ستتم «إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا».

وكان الجنود يدربون القوات الأوكرانية.

المصدر: آ ف ب