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وزيرا الدفاع الأميركي والروسي يبحثان قضايا أمنية
صورة مجمعة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) وسيرجي شويجو
12 فبراير 2022 18:55

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن الجيش قوله، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الأميركي لويد أوستن بحثا القضايا الأمنية في اتصال هاتفي اليوم السبت.
جاء الاتصال وسط تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
وأجرى وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، محادثات هاتفية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وسيجري الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتين محادثات هاتفية في الشأن ذاته في وقت لاحق اليوم.
وأثار تعزيز روسيا حشودها وأنشطتها العسكرية قرب حدود أوكرانيا المخاوف من احتمال شن هجوم روسي ضد الجمهورية السوفييتية السابقة. 
وزادت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، تحذيراتها من قرب الهجوم قائلة، إنه قد يحدث «في أي وقت».
وتنفي روسيا وجود مثل هذه الخطط.
كانت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلت، أمس الجمعة عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان الروسي فاليري جراسيموف ونظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي أجريا محادثات عبر الهاتف. 
وأضافت الوكالة، دون الخوض في تفاصيل، أن القائدين بحثا الأمن الدولي.

المصدر: وكالات
سيرجي شويغو
لويد أوستن
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