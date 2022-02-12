تفاصيل ما جرى في المكالمة الهاتفية بين بلينكن ولافروف
صورة-مجمعة-للافروف-(يمين)-وبلينكن
12 فبراير 2022 18:06
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بشن «حملة دعاية» عن عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إن لافروف أشار إلى أن «الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن (عدوان روسي) على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز». وأضاف لافروف أن هذا الأمر أدى إلى «تشجيع سلطات كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والإضرار بالجهود المبذولة لحل (مشكلة دونباس)»، في إشارة إلى الشرق الأوكراني. جاءت المحادثة الهاتفية بين لافروف وبلينكن قبيل تواصل مرتقب اليوم السبت بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما حذّرت واشنطن من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت». ومنذ أسابيع، يتصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد روسيا أكثر من مئة ألف عسكري عند حدود أوكرانيا. وهو ما تقول الولايات المتحدة إنه استعداد لعملية عسكرية ضد الجمهورية السوفياتية السابقة. وتنفي موسكو أن لديها مثل هذه الخطط. وتطالب، في المقابل، الغرب بضمانات ملزمة تشمل التعهّد بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من شرقي أوروبا وبإبقاء أوكرانيا خارج إطار هذا التحالف. وجاء في تفاصيل الاتصال الهاتفي أن لافروف قال أيضاً، إن واشنطن وبروكسل تجاهلتا المطالب الأمنية التي تقدمت بها روسيا. ورفضت واشنطن المطالب الروسية وعرضت في المقابل إجراء مباحثات حول اتفاق أوروبي جديد مع موسكو حول نزع الأسلحة. من جانبه، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي، أن المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحاً» لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب «وقف التصعيد» من موسكو وحواراً بحسن نية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أن غزوا لأوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له «سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي».