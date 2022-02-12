كشف معلومات مهمة عن الجرعة المعززة من لقاح «كورونا»

كشفت دراسة جديدة معلومات مهمة عن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب دراسة نشرتها السلطات الصحية الأميركية، تتراجع فعالية الجرعة المعززة من لقاحات "فايزر" و"موديرنا" مع الوقت، ولكنها تبقى عالية في الحد من خطر دخول المستشفى بعد أربعة أشهر على تلقي الجرعة.تلك الفعالية كانت معروفة بعد تلقي جرعتين من اللقاح، ولكنها لم تُدرس على نحو كاف بعد الجرعة الثالثة.

شملت الدراسة 93 ألف مريض في المستشفى وأكثر من 240 ألف زيارة إلى مراكز الطوارئ مرتبطة بكوفيد-19، في 10 ولايات أميركية.

وأجريت بين نهاية أغسطس 2021 ويناير 2022، وشملت الموجتين المرتبطتين بالمتحورين "دلتا" و"أوميكرون" في الوقت عينه.

في المرحلتين، كانت نسبة الفعالية بعد الجرعة الثالثة أكثر ارتفاعاً دائماً مقارنة بما بعد الجرعة الثانية، بحسب ما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التي نشرت الدراسة.

بعدما أصبحت "أوميكرون" المتحورة المهيمنة، بلغت فعالية الجرعة في الحد من دخول المستشفى 91 بالمئة لمن تلقوا الجرعة الثالثة خلال الشهرين اللذين سبقا الإصابة، ولكنها تدنت إلى 78 بالمئة لمن تلقوها قبل أربعة أشهر وأكثر على الإصابة.

وهي نسبة "تبقى عالية"، بحسب المراكز.

كذلك بعد انتشار المتحورة أوميكرون، بلغت فعالية الجرعة المعززة في الحد من التوجه إلى الطوارئ 87 بالمئة في الشهرين التاليين، و66 بالمئة بعد أربعة أشهر، و31 بالمئة فقط بعد أكثر من خمسة أشهر.

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن المعدلات الأخيرة "غير دقيقة" بسبب العدد المحدود للأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتلقوا جرعتهم الثالثة قبل أكثر من خمسة أشهر على الإصابة.

وتقول المراكز إن هذه النتائج "تزيد من أهمية الأخذ بالاعتبار جرعات إضافية بهدف المحافظة على الحماية ضد كوفيد أو تعزيزها".

وأكد مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه من الممكن أن يحتاج الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم مثل المسنين أو ذوي المناعة المتدنية إلى جرعة رابعة في المستقبل.

المصدر: آ ف ب