دول تطلب من دبلوماسييها ورعاياها مغادرة أوكرانيا

الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية قرب حدود أوكرانيا
12 فبراير 2022 17:06
طلبت دول عدة عبر العالم، اليوم السبت، من دبلوماسييها ورعاياها مغادرة أوكرانيا، بسبب ما تقول واشنطن إنه هجوم روسي وشيك سيبدأ على الجمهورية السوفياتية السابقة. وطلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، المغادرة. وتكرر المذكرة دعوة في وقت سابق من الرئيس الأميركي جو بايدن للأميركيين بمغادرة أوكرانيا فوراً. وكان مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان طلب من الرعايا الأميركيين، أمس الجمعة، مغادرة أوكرانيا فوراً. بدورها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو قررت «ترشيد» طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا. ودعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، الكويتيين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظاً على سلامتهم. كما دعت الوزارة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا لتأجيل سفرهم في الوقت الراهن. قالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الأردن حث رعاياه، اليوم السبت، على مغادرة أوكرانيا في ضوء التطورات الحالية. كما دعاهم إلى إرجاء أي خطط لزيارة أوكرانيا. وأوصت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، الرعايا الألمان الذين لا يعتبر وجودهم «أساسياً» بمغادرة أوكرانيا «على المدى القصير» بسبب عدم استبعاد «وقوع نزاع عسكري». وأفادت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، بـ«تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة، بسبب وجود وحدات عسكرية روسية كبيرة وتنقلها قرب الحدود الأوكرانية»، منبهة في توصياتها إلى المسافرين أنها «لا تستبعد وقوع نزاع عسكري». وقالت الوزارة: «إذا كنتم توجدون حالياً في أوكرانيا، تأكّدوا ممّا إذا كان وجودكم هناك أساسياً. إذا لم تكن الحال كذلك، غادروا البلاد على المدى القصير». وحثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فوراً من هناك. وقالت الوزارة، في بيان، إن «نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا. وبالتالي، فإن قدرة الحكومة محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا». من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن، قائلاً إن الوضع هناك يزداد خطورة. وأضاف موريسون، في إفادة صحفية: «نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا». وكذلك فعلت دول عدة مثل هولندا وليتوانيا.