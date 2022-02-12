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محادثات جديدة بين بوتين وبايدن وسط توتر بشأن أوكرانيا
بايدن وبوتين خلال قمة افتراضية (أرشيفية)
12 فبراير 2022 16:33

يجري الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، محادثات هاتفية جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما حذرت الولايات المتحدة مراراً من احتمال شن هجوم روسي على أوكرانيا في غضون أيام.
وصعدت الولايات المتحدة تحذيراتها بشأن أوكرانيا، أمس الجمعة، قائلة إن غزواً روسياً يبدأ بقصف جوي، يمكن أن يباشر في غضون أيام، وطلبت من الرعايا الأميركيين المغادرة خلال 48 ساعة.
وفي إطار مساع دبلوماسية حثيثة لدرء غزو محتمل، سيتحدث بوتين مع بايدن ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت.
وسيتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت أيضاً، معتبراً المحادثات «لحظة مفصلية» في الأزمة ومؤكداً أن حكومته «جاهزة لما قد يحصل».
أضاف في مؤتمر صحفي في فيجي: «لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جداً إلى تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا».
وتابع: «إذا كانت روسيا مهتمة فعلًا بحلّ الأزمة، من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن مستعدّون للقيام بذلك».
وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق من هجوم يشنه أكثر من 100 ألف عسكري روسي يحتشدون قرب أوكرانيا، حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين والتي تنتهي يوم 20 فبراير الجاري.
وقال بلينكن إن الحوار ليس ممكناً، إلا في إطار «تخفيف التصعيد».
أضاف: «حتى الآن، لم نرَ إلّا تصعيداً من جانب موسكو»، مؤكداً أن روسيا لم تعط جواباً بعد على «بعض الأفكار» التي طرحتها واشنطن. وتابع: «سأسأل السيد لافروف ما إذا بالإمكان توقع الحصول على رد في الأيام المقبلة، لنرى إذا ما بالإمكان المضي بالحوار قدماً».

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
فلاديمير بوتين
محادثات
أوكرانيا
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