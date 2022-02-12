مصر تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 2179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت. ولفتت الوزارة، في تقريرها الرسمي، إلى إحصاء 61 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لما نقله موقع «بوابة الأهرام». وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية بعد 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، هو 450676 من ضمنهم 23233 حالة وفاة. وأوضح أن الوزارة ترفع استعداداتها في جميع المحافظات، وتتابع الموقف أولاً بأول وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.