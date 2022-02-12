بريطانيا تعلن أنها لن ترسل قوات قتالية إلى أوكرانيا

أكدت بريطانيا مجدداً اعتزامها عدم إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه يودون أن تكون لديهم القدرة أن يقولوا إن تحركهم المحتمل جاء نتيجة لعدوان غربي في أوكرانيا.

وأضاف أنه لهذا السبب، من المهم جداً توضيح أنه لن يتم لعب «دور نشط في أوكرانيا».

وفي رده على سؤال يقول «ألن تكون هناك قوات قتالية بريطانية في حال نشوب حرب؟»، أجاب هيبي:«من الضروري للغاية أن يسمع الناس في موسكو هذا: نعم».

وأوضح هيبي أنه سيتم خلال العطلة الأسبوعية الحالية سحب كل الجنود البريطانيين الذين شاركوا في مهمة لتدريب أوكرانيين على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للمدرعات.