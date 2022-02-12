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روسيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا
روسيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا
12 فبراير 2022 15:11

أعلنت روسيا تسجيل 203766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ 203949 إصابة أمس، ما يمثل انخفاضاً نسبياً في الإصابات ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 13 مليوناً و935 ألفاً و556 إصابة.
 وكشفت السلطات الصحية الروسية في بيان لها اليوم، نقلته وكالة «انتر فاكس» للأنباء، عن ارتفاع طفيف في الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية لـ 729 حالة وفاة مقابل 722 حالة وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 339 ألفاً و542 حالة وفاة، مع تماثل 112658 مريضاً للشفاء، ليرتفع مجموع المتعافين إلى11 مليوناً و134 ألفاً و291 شخصاً.

المصدر: وام
روسيا
فيروس كورونا
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