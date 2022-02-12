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إسرائيل تحذر من السفر لأوكرانيا وتجلي أسر الدبلوماسيين
إسرائيل تحذر من السفر لأوكرانيا وتجلي أسر الدبلوماسيين
12 فبراير 2022 14:38

أصدرت إسرائيل تحذيراً من السفر لأوكرانيا، حيث تتصاعد المخاوف بأن روسيا ربما تخطط لغزو جارتها.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، إنه سيتم إجلاء أقرباء الدبلوماسيين من أوكرانيا.
 وطُلب من المواطنين الإسرائيليين التسجيل عبر أحد الروابط.وذكرت الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، أنها ترى أن غزواً روسياً على أوكرانيا  ممكناً، قبل اختتام الأولمبياد الشتوية، في الصين في 20 فبراير.
وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا من بين دول أخرى رعاياها بمغادرة أوكرانيا.
وتنفي موسكو وجود مثل تلك الخطط، لكنها حشدت أكثر من مئة ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية.

 

المصدر: د ب أ
إسرائيل
أوكرانيا
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