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بريطانيا تبلغ رعاياها في أوكرانيا ألا يتوقعوا إجلاءً عسكرياً
بريطانيا تبلغ رعاياها في أوكرانيا ألا يتوقعوا إجلاءً عسكرياً
12 فبراير 2022 13:24

قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.
وأضاف: «ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري».
وناشدت الحكومة البريطانية رعاياها، أمس الجمعة، مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.
وذكر هيبي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا.

 

المصدر: رويترز
بريطانيا
أوكرانيا
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