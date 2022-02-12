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ألمانيا تسجل ارتفاعاً جديداً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
ألمانيا تسجل ارتفاعاً جديداً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
12 فبراير 2022 11:44

سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً، وبالتالي رقماً قياسياً جديداً، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.
 وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 209 آلاف و789 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 217 ألفاً و815 حالة يوم السبت الماضي.
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 198حالة، مقابل 172حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 12 مليوناً و219 ألفاً و501 حالة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
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