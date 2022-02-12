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نيوزيلندا تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فوراً
نيوزيلندا تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فوراً
12 فبراير 2022 09:36

حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، اليوم السبت، جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فوراً في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان إن "نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا وبالتالي فإن قدرة الحكومة محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا".
وجاء في البيان أن "الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف".
جاء التحذير بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا، اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت. وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

 

المصدر: رويترز
نيوزيلندا
أوكرانيا
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