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جونسون يتلقى استجواباً قانونياً من الشرطة البريطانية
جونسون يتلقى استجواباً قانونياً من الشرطة البريطانية
12 فبراير 2022 09:15

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجواباً قانونياً من الشرطة التي تحقق في مزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينج ستريت.
وأكدت رئاسة الوزراء، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء تلقى الاستمارة القانونية من عناصر شرطة العاصمة وقال إنه "سيرد على المطلوب" وتعني هذه الخطوة أن جونسون سيتعين عليه تقديم سبب وجيه لحضوره تلك الفعاليات التي نظمت أثناء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإلا فإنه سيواجه غرامة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء "يمكننا أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استمارة استجواب من شرطة العاصمة. وسوف يرد على المطلوب".
وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.

 

المصدر: د ب أ
بوريس جونسون
بريطانيا
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