النمسا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

واصلت النمسا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيدـ 19) ، حيث قررت اعتباراً من، اليوم السبت، مطالبة المواطنين فقط بارتداء كمامات من نوع "اف اف بي2" في المتاجر أوالمتاحف.

وقررت السلطات إلغاء القواعد الخاصة بالسماح فقط بدخول البلاد للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من كوفيدـ 19.

كما خففت الحكومة القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون فعاليات عامة. لكن الحاضرين سيتعين عليهم ارتداء كمامات في فعاليات مثل مباريات كرة القدم، على سبيل المثال.

واعتبارا من 19 فبراير الجاري، بعيداً عن فيينا، سيتم السماح لمن تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا لاختبار سلبي للفيروس بالذهاب إلى المطاعم.

الجدير بالذكر أن هذه القواعد تنطبق على السائحين القادمين.