«الإمارات لحقوق الإنسان»: «الحوثي» تعمد إحداث الفوضى

دبي (الاتحاد)

أدانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الهجوم الإرهابي بصاروخين باليستيين، الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، تم اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأشارت الجمعية، في بيان لها أمس، إلى أن الهجمات تشير إلى تعمُد ميليشيات الحوثي الإرهابية تهديد السلم والأمن الدوليين وإحداث حالة من الفوضى المتزايدة في المنطقة.

وأكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اصطفاف المجتمع المدني وراء القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمن وسلامة المجتمع وصون حدوده وسيادته الوطنية ومكتسباته، ولردع كافة التهديدات التي تعرقل جهودها لإحلال السلام في المنطقة والعالم.