دراسة مبشّرة بشأن سلالة أوميكرون

أفادت دراسة أميركية بأن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد تتسبب على ما يبدو في الإصابة بأعراض أقل حدة مما كان عليه الحال في الفترات السابقة وقت الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا، بما في ذلك موجة السلالة "دلتا". وأشارت الدراسة أيضا إلى أن أوميكرون تحتاج إلى فترات علاج أقصر في المستشفيات وتقل حاجة المصابين بها لدخول وحدات الرعاية المركزة، وتنتج عنها وفيات أقل. ومع ذلك، تسببت السلالة سريعة الانتشار في أعداد قياسية من الإصابات والمرضى بالمستشفيات مما فرض أعباء على نظام الرعاية الصحية الأميركي. وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكوفيد-19، فإن من تلقوا علاجا في وحدات الرعاية المركزة من بين المرضى الذين يعالجون في المستشفيات خلال موجة أوميكرون الحالية أقل بنحو 29 في المئة عما كان عليه الحال خلال قفزة الشتاء الماضي وأقل بنحو 26 في المئة عما كان عليه خلال موجة متحورة "دلتا". ونُشرت الدراسة، الثلاثاء، في التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخاص بالمرضى والوفيات. وجاء في الدراسة أن من المرجح أن يكون انخفاض حدة مرض كوفيد-19 في فترة أوميكرون راجعا إلى الأعداد الكبيرة من المطعمين والجرعات التنشيطية للمؤهلين للحصول عليها وكذلك الإصابات السابقة التي قدمت بعض الحماية المناعية. وأوضحت الدراسة أن الوفيات في الفترة من 19 ديسمبر الماضي إلى 15 يناير الجاري، عندما كانت إصابات أوميكرون في ذروتها، بلغت في المتوسط تسعة لكل ألف مريض بكوفيد-19 مقابل 16 لكل ألف في ذروة الشتاء السابق و13 خلال موجة "دلتا". وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نتائج الدراسة تتوافق مع تحليلات بيانات أجريت في جنوب أفريقيا وإنجلترا واسكتلندا، حيث سبقت ذروة الإصابات بأوميكرون ذروتها في الولايات المتحدة.