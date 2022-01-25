عبدالملك: ضرورة وضع حد لتهديدات «الحوثي» في اليمن ودول الجوار

عدن (الاتحاد)

أكد اليمن ضرورة وضع حد لتهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية وعدم تعاطيها مع كل دعوات السلام.

وذلك خلال استقبل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في عدن، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية في ضوء استمرار التصعيد لميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولاتها المتكررة لاستهدافها الأعيان المدنية في الإمارات والسعودية، وجرائمها ضد الشعب اليمني.

وتداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، ووضع حد لتهديدات الحوثيين في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن ان تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

كما تم استعراض جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، إضافة الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي أو الدولي في مجلس الامن، والدفع باتجاه تحقيق السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، موضحاً أن هذه الزيارة هي رسالة دعم مهمة للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية والتي تجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.

وأشار عبدالملك، إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت ولا تزال كل دعوة للسلام وتعمل على تأجيج دائرة الصراع وتعميق معاناة اليمنيين.