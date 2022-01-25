مقتل 240 إرهابياً وتدمير 34 آلية في مأرب والبيضاء

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية، فيما واصلت القوات اليمنية المشتركة معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن استكملت، أمس الأول، سيطرتها على مركز مديرية «حريب»، أولى المديريات التي تدخلها جنوب مأرب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، فيما أعلن التحالف قتل 240 إرهابياً وتدمير 34 آلية عسكرية عبر تنفيذ 53 عملية استهداف بمأرب والبيضاء خلال الساعات ال24 الماضية، يأتي ذلك بينما أحبط الجيش اليمني هجوماً للميليشيات في مديرية «برط العنان» بمحافظة الجوف.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها بتويتر، إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

ومؤخراً بدأ التحالف في شن غارات استباقية لوأد الهجمات الحوثية المحتملة التي تسببت في خسائر مادية وبشرية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار.

وواصل الجيش اليمني و«ألوية العمالقة» ومقاتلي القبائل تحقيق تقدمات ميدانية متسارعة في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وخاض الجيش اليمني و«ألوية العمالقة» ومقاتلو القبائل معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية تمكنوا خلالها من تحقيق تقدمات ميدانية كبيرة باتجاه «جبال ملعاء»، وسط حالة انهيار وتخبط في صفوف الميليشيات، كما استمرت المعارك العنيفة في محيط معسكر «أم ريش» التدريبي.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بضربات مركزة مواقع وتحركات الميليشيات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية محصلة عملياته العسكرية الجوية في محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنه نفذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات ال24 الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصراً إرهابياً في صفوف الميليشيات.

وفي السياق، أكد المحلل العسكري اليمني الدكتور علي الذهب، أن التقدمات التي أحزتها القوات اليمنية المشتركة في محافظتي مأرب وشبوة، وتكثيف استهدافات مقاتلات تحالف دعم الشرعية لميليشيات الحوثي، مما أدى إلى إضعاف الموقف القتالي للميليشيات. وشدد الذهب في تصريحات خاصة نشرها موقع «سبتمبر نت» اليمني، على أهمية تفعيل الحصار الحربي والتفتيش البحري، لمواجهة تسرب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن الحسم العسكري هو الخيار الصحيح للقضاء على الحوثي وإنهاء تمرده، مشيراً إلى أهمية الاتجاه نحو صنعاء، وخروج الحكومة من اتفاق ستوكهولم، مما سيؤدي إلى تشكيل ضغط فعال على الميليشيات ومحاصرتها.

إحباط هجوم حوثي في الجوف

سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي قتلى وجرحى بنيران الجيش في معارك استمرت لعدة ساعات أمس، شمالي محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك التي خاضها الجيش اليمني تمكن خلالها من كسر محاولة هجوم للميليشيات الحوثية على مواقع «نعاض» التابعة لمديرية «برط العنان». وأضاف أن «العشرات من عناصر الميليشيات سقطت بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار تحت ضربات مدفعية الجيش».

مقاتلات التحالف تدك الميليشيات في حجة

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، أمس، مصرعهم في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الإرهابية شمالي محافظة حجة.

واستهدفت الغارات مواقع وتحصينات في منطقة «الفج» شمالي شرقي مديرية «حرض»، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير معدات عسكرية.

وكانت مدفعية الجيش استهدفت في وقت سابق بقصف مركز مواقع الميليشيات الإرهابية في ذات الجبهة، مما كبدها سقوط قتلى وجرحى.