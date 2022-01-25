9 آلاف مدني ضحايا ألغام ميليشيات الحوثي

عدن (وكالات)

قال مشروع «رصد الأثر المدني» في اليمن، إن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية والذخائر غير المنفجرة تسببت في وقوع نحو 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ الانقلاب الحوثي و284 ضحية في عام 2020، من بينهم 55 طفلاً. واستخدمت ميليشيات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لاتفاقية حظر الألغام لعام 1997، واليمن طرف فيها.

وأفاد فريق الخبراء البارزين في 2021 أن ميليشيات الحوثي استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ما قد يرقى إلى جرائم الحرب. وأظهر تحقيق أجرته المنظمة أن استخدام ميليشيات الحوثي للألغام أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في تجويع المدنيين. وأكد عاملون في المجال الإنساني أن ألغاماً ومتفجرات ميليشيات الحوثي المنتشرة في عديد من المناطق اليمنية، تعرقل العمل الإنساني، ما يعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتشير تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد حوادث الذخائر المتفجرة مستمر في الزيادة، مما يعقد وصول المساعدات الإنسانية ويعزل الناس عن سبل العيش والخدمات.

وتمنع مشكلة الألغام الأرضية المدنيين من عيش حياة طبيعية، وإعالة أنفسهم وتمنع الفقراء من تلقي المساعدات التي يحتاجونها.

وأدت الألغام الحوثية إلى جانب عوامل أخرى إلى تفاقم مشكلة الفقر، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة 80% من السكان معرضون لخطر المعاناة من الجوع الشديد والمرض.

وتشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن إزالتها كلها قد تستغرق عدة عقود، ويؤكد اقتصاديون أن الألغام الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة على حياة المدنيين اليومية مما يمنعهم من التغلب على العديد من الآثار السلبية للفقر.

وبحسب خبراء نزع الألغام، فإن بعض الألغام الأرضية مهيأة لتكون أكثر فتكاً، وقد يحتاج اللغم المضاد للدبابات الذي يحتاج عادة إلى 220 رطلاً من وزنه للانفجار إلى 22 رطلاً من الضغط للانفجار مع التعديلات.

وفي سياق متصل، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير، من انتزاع 3640 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 2994 لغماً مضاداً للدبابات، و505 ذخائر غير متفجرة، و141 عبوة ناسفة، 179 لغماً مضاداً للدبابات و72 ذخيرة غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة عدن.