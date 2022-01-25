الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
اليمن يؤكد أهمية الضغط على الميليشيات سياسياً وعسكرياً
أحمد عوض بن مبارك
اليوم 02:26

عدن (الاتحاد)

ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، في عدن، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، التطورات الجارية في اليمن وتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالمنطقة وفرص تحقيق السلام في اليمن.
ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية الضغط على ميليشيات الحوثي سياسياً وعسكرياً وإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، مشيداً بهذا الإطار بمطالبة الجامعة العربية بذلك، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية.
ودان بن مبارك، استهداف ميليشيات الحوثي لدولة الامارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية أمس الأول، مشيراً إلى أن هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المنطقة تصب في إطار استهداف الأمن القومي العربي.
وتطرق اللقاء لقضية «خزان صافر» والجهود المبذولة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية مدمرة، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة ميليشيات الحوثي والعراقيل التي تضعها للحيلولة من دون حل هذه القضية الإنسانية والبيئية.

اليمن
الحوثيين
الامارات
آخر الأخبار
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©