اليمن يؤكد أهمية الضغط على الميليشيات سياسياً وعسكرياً

عدن (الاتحاد)

ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، في عدن، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، التطورات الجارية في اليمن وتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالمنطقة وفرص تحقيق السلام في اليمن.

ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية الضغط على ميليشيات الحوثي سياسياً وعسكرياً وإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، مشيداً بهذا الإطار بمطالبة الجامعة العربية بذلك، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية.

ودان بن مبارك، استهداف ميليشيات الحوثي لدولة الامارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية أمس الأول، مشيراً إلى أن هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المنطقة تصب في إطار استهداف الأمن القومي العربي.

وتطرق اللقاء لقضية «خزان صافر» والجهود المبذولة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية مدمرة، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة ميليشيات الحوثي والعراقيل التي تضعها للحيلولة من دون حل هذه القضية الإنسانية والبيئية.