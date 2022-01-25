مقتل امرأة بقصف حوثي على تعز

عدن (وكالات)

قالت مصادر محلية وطبية إن امرأة توفيت في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، إثر حريق شب في منزلها في أعقاب تعرضه لقصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مكثفا على منازل المدنيين، مشيرةً إلى أن مقذوفا حوثيا سقط على منزل في منطقة «جبل الشماسي» شرقي المدينة.

وأضافت المصادر أن قصف الميليشيات الحوثية تسبب في اشتعال حريق مفاجئ داخل المنزل بينما كان سكانه نائمين، الأمر الذي أدى إلى وفاة امرأة وإصابة رجل من سكان المنزل، ونجاة الباقين.

وطبقاً لذات المصادر فإن الميليشيات الحوثية كثفت خلال الأيام الماضية من عمليات القصف العدواني على التجمعات السكانية في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 أعوام.