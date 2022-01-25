الإمارات قادرة على التصدي للعدوان «الحوثي» وردعه

أبوظبي (الاتحاد)

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً، قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، كتلك التي استخدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف مناطق مدنية، حسبما أفادت دراسة حديثة صادرة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، التي اعتبرت أن محاولة «الحوثيين» استهداف مناطق مدنية في الإمارات هي دليل يأس بعد تكبد الميليشيات خسائر فادحة في ميدان المعارك.

وأكدت الدراسة تحت عنوان: «ما بعد هجوم الحوثيين على أبوظبي: كيفية التصدي لتهديد الطائرات من دون طيار والصواريخ للمناطق المدنية»، أن من بين الخيارات العسكرية للتصدي للهجمات الإرهابية «الحوثية، استخدام الأسلوب الهجومي، وتوجيه ضربات جوية استباقية تستهدف مخازن الأسلحة الحوثية، موضحة أن هذه الطريقة يمكن أن تكون تدابير وقائية لاكتشاف وتدمير مواقع منصات إطلاق الصواريخ.

وسلط الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة المصفح الصناعية في 17 يناير، قرب مطار أبوظبي، وأدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، الضوء على تزايد التهديد الذي يشكله استخدام الجماعات الإرهابية، مثل جماعة الحوثي الإرهابية للطائرات المسيرة من دون طيار والصواريخ، في استهداف المناطق المدنية في دول الخليج.

وشددت دراسة «تريندز»، التي أعدها جين لوب سمعان، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «آي إف آر آي»، أنه لابد من زيادة الضغوط الدولية على داعمي «الحوثيين»، مؤكدة أن الحيلولة من دون تدفق واردات الأسلحة للميليشيات الحوثية ضروري لاستعادة الأمن الإقليمي. وقالت: «إن منع تدفق الأسلحة سيجعل الميليشيات عاجزة عن شن هجوم على المناطق المدنية في دول الخليج، ويجعل استراتيجية الصواريخ والمسيرات الحوثية غير مجدية».

ولفتت الدراسة إلى أن دور ميليشيات «حزب الله» الإرهابية اللبنانية في تدريب الحوثيين، خصوصاً فيما يتعلق بتكتيكات مثل الهجمات الخاطفة ونصب الكمائن للقوات اليمنية. وشددت على أن دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ربيع عام 2015، كان حاسماً في وقف الهجوم الحوثي على مدن رئيسة مثل عدن والحديدة، لاسيما بعد أن خطت الميليشيات الحوثية خطوة متهورة بمحاولة التقدم نحو الجنوب اليمني، بعدما كان عدوانها مقتصراً على معقلها في الشمال. وقالت: إن التهور الحوثي أدى إلى انطلاق عملية «عاصفة الحزم» التي شنّها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس عام 2015.

وباتت الطائرات المسيرة عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الإرهابية للميليشيات الحوثية، التي تحاول ترويع المدنيين، بحسب الدراسة، التي حذرت من انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة من دون طيار لدى الميليشيات في اليمن، لافتة إلى أن ذلك يشكل تهديداً لأمن منطقة الخليج.

وتابعت دراسة «تريندز»: إن الإطار الزمني للهجمات يشي بأن الحوثيين بدؤوا يستخدمون هذه الأسلحة مع توالي هزيمتهم في ميدان المعركة، لاسيما أن تقدم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دحرتهم وكبدتهم خسائر فادحة. وقالت: «الطائرات المسيرة والصواريخ تمد الميليشيات الحوثية بأداة لتعويض ضعفهم أمام القوة الساحقة للتحالف وقوات دعم الشرعية.

مؤشر

وأوضحت الدراسة أنه على رغم من أن هذا التهديد كان موجوداً بالفعل في أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن استهداف الإمارات العربية المتحدة بهذه الأسلحة وكذلك في السعودية، التي عانت المملكة مراراً وتكراراً من مثل هذه الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، يشكل مؤشراً خطيراً.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي الإرهابية تشكل تهديداً كبيراً على شعوب الخليج العربي، مثلما تشكل جماعات متطرفة عنيفة مثل «حزب الله» في لبنان و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة تهديداً بترساناتها القادرة على إحداث أضرار كبيرة في أنحاء المنطقة. و«الحوثيون»، ظهروا في محافظة صعدة اليمنية، عام 1992 مع توحيد اليمن، وشاركوا خلال الفترة من عام 1993 إلى 1997، في النظام البرلماني الهش الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لكن سرعان مع صعّدوا تصريحاتهم الجوفاء ضد النظام اليمني، ولجؤوا إلى العنف السياسي الذي أدى إلى صراع مطول مع قوات صالح، بحسب الدراسة.

وأشعل «الحوثيون» 6 حروب قصيرة خلال الفترة من 2004 إلى 2010، لكن في البداية لم تكن استراتيجيتهم منظمة واعتمدت على عناصر مقاتلة ذات تدريب هزيل، حسبما أشارت الدراسة، التي أوضحت أن الحوثيين بدؤوا بمرور الوقت في تلقي دروس عملياتية من ميليشيات «حزب الله»، في صورة تكتيكات تمرد، مثل الهجمات الخاطفة ونصب الكمائن لقوات النظام اليمني.

وتابعت الدراسة: «كان الدعم الخارجي للجماعة محدوداً في بادئ الأمر، قبل أن يسافر بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، ونجله حسين، إلى إيران عدة مرات بعد عام 2000»، مضيفة: «لكن رغم ذلك لم تؤمن هذه الزيارات دعماً إيرانياً كبيراً».

وقبل بداية الصراع اليمني الحالي في عام 2015، كانت التجربة الحربية لعناصر «الحوثي» تعتمد بشكل كبير على المواجهات المحدودة في الجبال، أو المناطق المدنية، فيما اقتصرت نيرانهم على الأسلحة الصغيرة إلى المتوسطة، وفقاً للدراسة.

ورغم ذلك، زادت الطموحات الاستراتيجية للجماعة الإرهابية بعد الفترة التي بدأت مع سقوط علي عبدالله صالح في عام 2012، وتوجت بقراره التحالف مع «الحوثيين» ضد الحكومة الجديدة بقيادة عبدربه منصور هادي في عام 2014. وتقول الدراسة: إن ذلك التحالف المتنافر بين «الحوثيين» وصالح مكنهم من شن هجوم واسع على صنعاء في سبتمبر عام 2014، وهو ما اضطر حكومة هادي، المعترف بها دولياً، إلى الخروج من العاصمة.

وأشارت إلى أن الهجوم «الحوثي» الإرهابي تطور نحو جنوب اليمن، في خطوة متهورة، بعد أن كان مقتصراً في السابق على معقلها في الشمال، لافتة إلى أن ذلك التهور «الحوثي» أدى إلى انطلاق عملية «عاصفة الحزم» التي شنّها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015.

وفي ربيع عام 2015، كان تدخل التحالف حاسماً في وقف الهجوم «الحوثي» على المدن الرئيسة مثل عدن والحديدة، لكن الحركة الإرهابية تبنت استراتيجية المراوغة في مواجهة التفوق لقوات التحالف، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى بدء استخدام الهجوم الصاروخي «الحوثي» من الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة، وتحديداً في 29 يونيو 2015.

وأوضحت أن عدداً من المدن السعودية الجنوبية، تعرضت للهجمات «الحوثية» الإرهابية، مثل جيزان ونجران، وخميس مشيط.

وفي صيف 2015، شنّت الجماعة الإرهابية هجمات على المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ «سكود بي» و«سكود سي» كانت مخزنة في منشآت عسكرية تابعة لنظام علي عبدالله صالح.

ومع ضعف «الحوثيين» في مواجهة القوات الشرعية في اليمن، لجؤوا إلى شن الهجمات على الأراضي السعودية، وزادوا وتيرة الهجمات الإرهابية، وفي فبراير 2016، أطلقوا صواريخ أطلقوا عليها أسماء مثل «بركان 1» و«بركان 2»، زاعمين أنها إنتاج محلي، لكن تماثلها مع الصواريخ الإيرانية «قيام» أكد للمجتمع الدولي تورط إيران في دعم «الحوثيين»، بحسب الدراسة.

وخلال الأشهر التالية، بدأ «الحوثيون» استخدام الطائرات المسيرة من دون طيار، وفي فبراير 2017، استخدموا «مسيرة» أطلقوا عليها اسم «قاصف 1»، لكنها في الواقع مماثلة للمسيرة الإيرانية «أبابيل 2». وباتت «الطائرات المسيرة» عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الإرهابية للميلشيات «الحوثية»، التي تحاول ترويع المدنيين واستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية. وبحسب الدراسة، زعمت الميليشيات في السابق شنّ هجمات على الإمارات باستخدام طائرات مسيرة، لكن لم يثبت أياً من ذلك.

مآلات

حذرت الدراسة من انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة من دون طيار لدى الميليشيات في اليمن، لافتة إلى أن ذلك يشكل تهديداً لأمن منطقة الخليج. وأضافت: «إن الإطار الزمني للهجمات يشي بأن الحوثيين بدؤوا يستخدموا هذه الأسلحة مع توالي هزيمتهم في ميدان المعركة، لاسيما أن تقدم قوات التحالف دحرتهم وكبدتهم خسائر فادحة».

والطائرات «المسيرة» والصواريخ تمد الميليشيات «الحوثية» بأداة لتعويض ضعفهم أمام القوة الساحقة للتحالف وقوات دعم الشرعية. وتشير دراسة «تريندز» إلى أن الهجوم الأخير بطائرات مسيرة على أبوظبي أعقب المعارك المحتدمة بين الميليشيات «الحوثية» وقوات الحكومة الشرعية في المناطق الشمالية حول محافظة مأرب الاستراتيجية، حيث قُتل المئات من العناصر «الحوثية» خلال الأسبوع الأول من شهر يناير فقط. وألمحت الدراسة إلى يأس الميليشيات «الحوثية» الذي دفعها إلى استهداف بنية تحتية مدنية في دولة أخرى بدلاً من الرد على القوات العسكرية في ميدان المعركة اليمني. واعتبرت الدراسة أن هذه محاولة ابتزاز «حوثية» للإمارات.

تدابير وقائية

وحول طرق الرد على التهديدات الإرهابية، قالت الدراسة: «إن الحكومات التي تواجه خطر الهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ على مناطق مدنية، يمكنها استخدام سلسلة من التدابير المضادة». وأوضحت أن أول هذه الخيارات هو تعزيز قدرات دفاعها الجوي، باستخدام أنظمة رادارات ومنصات اعتراض صاروخية. وأكدت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة لديها واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً، قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، كتلك التي استخدمت في الهجوم «الحوثي».

وأوضحت أن من بين الطرق لتعزيز التغطية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة يمكن التعاون على المستوى الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه على مدار ثلاثة عقود، كان الدفاع الجوي بنداً على أجندة المجلس. وقالت: «إن السبب المنطقي لمثل هذا التعاون واضح، في ضوء التهديدات المشتركة التي تواجه دول الخليج العربي، وقربها الجغرافي من بعضها بعضاً».

وبداية في عام 1993، دعت مقترحات لمجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متكاملة، وفي العقد الأول من الألفية الجديدة، تجدد الحديث عن إنشاء منظومة دفاع صاروخي خليجية، وأيدتها الولايات المتحدة باعتبارها جزءاً من شراكة استراتيجية خليجية أميركية، بحسب الدراسة، التي أوضحت أن بعض التحفظات حالت من دون تطبيقها. وقالت الدراسة: «إن التهديدات المشتركة التي تواجه دول الخليج، يمكن أن تعيد إحياء فكرة منظومة الدفاع الصاروخي الإقليمية».

وفي الوقت ذاته، أشارت إلى أنظمة الدفاع الجوي لا يمكن أن تضمن حماية كاملة من المقذوفات، مستشهدة بمنظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية التي يستخدمها الإسرائيليون منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه على رغم من قدرة هذه المنظومة على اعتراض ما يصل إلى 90 في المئة من الصواريخ، وهو معدل مذهل، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تعتمد عليها وحدها كوسيلة دفاعية. وحذرت الدراسة من المبالغة في فاعلية مثل هذه المنظومات الدفاعية.

وقالت: إنه في حين تقدم أنظمة الدفاع الجوي وسائل لمنع أو على الأقل تقليص قدرة الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات «الحوثي» على إحداث أضرار كبيرة، فإن هذه الأنظمة ضرورية لكنها ليست كافية في حد ذاتها، لأن الأعداد الكبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيات الإرهابية، يمكن أن تضغط على الأنظمة الدفاعية.

وبحسب الدراسة، هناك خيار عسكري آخر يمكن الاعتماد عليه ألا وهو الأسلوب الهجومي، مثل توجيه ضربات جوية تستهدف مخازن الأسلحة «الحوثية»، موضحة أن هذه الطريقة يمكن أن تكون تدابير وقائية لاكتشاف وتدمير مواقع منصات إطلاق الصواريخ.

وقالت دراسة «تريندز»: إن الخيار الثالث هو تحويل الانتباه من التعامل مع استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة إلى مواجهة الحصول عليها من الأساس، مضيفة: «إن الحوثيين يزعمون أنهم يصنعون هذه الأسلحة محلياً، لكن الواقع من دون شك هي أنها أسلحة إيرانية».