الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية سلاح الإرهاب الحوثي

شعبان بلال (القاهرة)

على مدار 7 سنوات من انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية، كانت الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة هي اللاعب الأساسي في الهجمات الإرهابية الغادرة في اليمن وخارجه، ما تسبب في مقتل وإصابة مئات المدنيين وتدمير منشآت اقتصادية ومدنية.

الانتشار الكبير لهذه الأسلحة طرح العديد من التساؤلات حول أماكن تصنيعها ومداها وقوتها، وهو ما كشفه خبراء ومتخصصون عسكريون، الذين أكدوا أن هذه الأسلحة أداة سهلة الاستخدام ويمكن توجيهها نحو أهداف ونقاط محددة وأنها ستصبح سلاح العصر الجديد.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، إن الطائرات الإرهابية المسيرة قليلة التكلفة مقارنة بالطائرات المقاتلة الأخرى، موضحاً أنها لا تحتاج إلى مطارات لتسييرها أو طيار مدرب لقيادتها ويمكن تفكيكها وتركيبها وتسييرها بسهولة من قبل أشخاص غير متخصصين من خلال عمليات تدريب بسيطة، ما جعلها سلاح الإرهاب الخاص للحوثي.

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الطائرات الإرهابية يُمكنها تنفيذ جميع العمليات بداية من الاستطلاع وتنفيذ الأهداف والعودة وكذلك القيام بمهمات انتحارية عبر توجيهها نحو أهداف معينة وتفجير نفسها بذلك المكان، موضحا أن مدى بعضها قد يصل إلى 1800 كيلو متر.

وحسب تقارير دولية للأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية، فإن الطائرات الإرهابية المسيرة التي يستخدمها الحوثيون متنوعة ما بين طائرات رصد واستصلاح وهي «الهدهد 1، وراصد، ورقيب»، وهي طائرات صغيرة الحجم تطير على ارتفاعات منخفضة، ولا تحتاج إلى مدارج أو محطات تحكم، وهي قصيرة المدى ولا يتم استخدامها في الأعمال العسكرية الهجومية، وتنحصر مهامها في أهداف تقنية واستطلاعية على مدى يتراوح ما بين 15 إلى 35 كيلو متر.

والنوع الثاني هو الطائرات الإرهابية الهجومية والانتحارية وهي «قاصف 1» وهي طائرة مزودة بنظام ذكي للرصد وبإمكانها حمل رأس حربي بزنة 30 كيلوجراماً ومداها 150 كيلومتراً، بالإضافة إلى طائرة «صماد 1» الإرهابية وهي ذات مهام استطلاعية مداها يصل إلى 500 كيلو متر، وتتميز بالقدرة على رصد الأهداف، ونقل الصورة مباشرة إلى غرفة العمليات لحظة بلحظة.

وتشمل الطائرات الإرهابية التي تم رصدها طائرة «صماد 2» والتي صل مداها إلى نحو 1000 كيلو متر، وكذلك «صماد» طائرة هجومية انتحارية بمدى يصل إلى ما بين 1500 و1700 كيلو متر وتمتاز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الدفاعية اكتشافها واعتراضها.

وهناك طائرة «قاصف K 2» الانتحارية التي تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً، ودشنت أولى عملياتها باستهداف احتفال عسكري بقاعدة «العند» الاستراتيجية في محافظة لحج، وتمتاز بقدرتها على حمل كميات من المتفجرات بهدف مضاعفة قوتها التدميرية، وأخيراً طائرة «أبابيل 3» الإرهابية وهي طائرة قتالية دون طيار إيرانية الصنع.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الصواريخ البالستية الإرهابية تحتاج إلى دراسة أكثر ومتخصصين لاستخدامها وتوجيهها، مؤكداً ضرورة وجود محطة لإطلاق هذه الصواريخ تدرس الجو وطبقاته ومقاومته، لافتاً إلى أنواع عديدة من هذا السلاح الإرهابي منها صواريخ بالستية مجنحة وهي تضرب أهدافاً ونقاطاً محددة وهي مصنعة في إيران.

والصاروخ الباليستي يتّبع مساراً منحنياً أو شبه مداري، يتأثر حصراً بالجاذبية الأرضية والاحتكاك الهوائي، وله القدرة على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية مثل الرؤوس الكيميائية والشديدة الانفجار، أي أنه السلاح الذي لا يعرف الحدود بين الدول حسب الخبير العسكري المصري.

ويُمكن إطلاق الصواريخ البالستية الإرهابية، التي يتراوح طولها بين 30 ـ 100 قدم، من قواعد أرضية أو صومعات تحت الأرض أو حتى بواسطة منصات متحركة على الناقلات أو القطارات، ويمكن إطلاقها من الغواصات والسفن والطائرات أيضاً، إذ يتراوح مدى هذه الصواريخ ما بين 1000 كيلو متر قصير المدى إلى 5500 كيلو متر عبر القارات.

وحسب مجلة «لونغ وار جورنال» الأميركية، فإن هناك 3 صواريخ إيرانية تستخدمها ميليشيات الحوثي الإرهابية، أولها «بركان 2»، واسمه الأصلي «قيام 1»، وهو صاروخ أرض - أرض إيراني، وجرى نقله إلى الحوثيين، ويتميز برأسه الحربي وبسرعته، كما أنه قادر على قطع مسافة تتراوح بين 600 و800 كيلومتر.

والصاروخ الثاني الذي تستخدمه الميليشيات الإرهابية حسب المجلة الأميركية هو «قاهر 2» الذي يستند في الأصل إلى صاروخ «أرض - جو» وتمت إعادة تطويره ليصبح «أرض - أرض»، يشبه إلى حد ما صاروخ «إس - 75»، وبمقدوره الطيران لمسافة 300 كيلومتر، والثالث هو صاروخ «بدر - 1» الإرهابي الذي تم تطويره حديثا ولا تتوفر معطيات ومواصفات الصاروخ، كما أن نظامه التوجيهي غير معروف، إلا أنه يشبه قليلاً «فجر 3» و«فجر 5»، وهما من بين أشهر الصواريخ الإيرانية المنتشرة على نطاق واسع.

وذكر الخبير العسكري المصري سمير فرج أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تحصل على الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من إيران التي عملت على تطوير هذه الأسلحة، مضيفا أنه يتم تهريب هذه الأسلحة مفككة ويتم تجميعها في مخازن بدائية في اليمن ثم توجيهها وإطلاقها نحو أهداف محددة، خاصة المملكة العربية السعودية.

بدوره، أكد المحلل السياسي والباحث القانوني اليمني الدكتور جمال محسن أن صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستخدم في الاعتداءات الإرهابية لم تتطور وإنما جرى تهريب أجزاء منها وتجميعها من خلال ميليشيات الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية للضرب بها.

وأوضح محسن في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مراجعة عمليات الحوثي الإرهابية تشير إلى فشلها عسكرياً باستخدام هذه الأسلحة واستخدمتها في ضرب أهداف مدنية اقتصادية فقط. وأشار الباحث اليمني إلى ضرورة الاستمرار في استراتيجية دعم الجيش اليمني و«ألوية العمالقة» للسيطرة على السواحل والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لوقف تهريب ووصول الأجزاء الهامة في تجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

فيما أكد الدكتور نايف الوقاع، المحلل السياسي السعودي، أن هناك اتفاقيات دولية نافذة تُحدد الصواريخ المسموح بتصنيعها واستخدامها في كل دولة بحيث لا تتجاوز 250 للدول وليس للمنظمات الإرهابية، موضحا أن بعض الدول انتهكت هذه الاتفاقية وحصلت على تصاميم صواريخ وطورتها وأصبحت خارج الاتفاقات الدولية ويصل مدى بعضها إلى 2000 كيلو متر وهربتها لميليشيات الحوثي الإرهابية وسط تخاذل المجتمع الدولي.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الخطورة تتمثل في نقل وتهريب الصواريخ إلى ميليشيات إرهابية عبر زوارق صيد ومهربي المخدرات ما مكن «الحوثي» من امتلاك هذه الصواريخ واستخدامها.

وأشار المحلل السياسي السعودي إلى أن الطائرات المسيّرة خطيرة وتمكنت إيران من تصنيع عدد منها بمحركات صينية وألمانية مهربة لعدم وجود قدرة لديها في التصميم، لافتاً إلى تزويد ميليشيات الحوثي بها، والتي استخدمتها في العديد من العمليات الإرهابية التي فشلت في تحقيق أهدافها.