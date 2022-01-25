اتفاق مصري جزائري على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

أحمد عاطف (القاهرة)



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن قضية الأمن المائي لبلاده جزء من الأمن القومي العربي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الحقوق المائية لمصر لكونها قضية مصيرية. وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يزور القاهرة ليومين: إن ضيفه ثمن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح السيسي أنه جرى الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية، في إطار الدور المهم التي يقوم به كلا البلدين. واتفق الرئيسان المصري والجزائري على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال مدى زمني واضح، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من دون استثناء. وشدد السيسي على ضرورة «الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات».

وبحسب الرئاسة المصرية، توافق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية باعتبارها قضية مصيرية، كما توافقا على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.

ولفتت الرئاسة المصرية إلى تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة، موضحة أن الرئيسين بحثا التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر.

وأشارت إلى توافق الرؤى بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي.

إلى ذلك، تم التأكيد خلال اللقاء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر، في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة، خاصةً عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل.