«البرلمان الليبي» يتفق على تغيير الحكومة الحالية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

اتفق مجلس النواب «البرلمان» الليبي في جلسته، التي عقدت أمس بمدينة طبرق، على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة، فيما صوت المجلس خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة، من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.

وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، قدم في مستهل الجلسة مقترحاً حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلاً عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أجنبية أخرى «ما لم يكن مأذوناً له»، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية. وأكد صالح مؤخراً أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. وقال إنه إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس، وأعلن فتح الباب للترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأقر مجلس النواب الليبي، في جلسته الرسمية، التي عقدت أمس، 13 شرطاً للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، منها ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، حسبما أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأكد بليحق استمرار التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي من أجل تحقيق توافق، لا سيما فيما يتعلق بـ«خريطة الطريق» بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها، من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي محمد حنيش ضرورة التوافق مع جميع الأطراف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى أنه سينتهي وجوده بعقد الانتخابات، مشيرا إلى أهمية التريث في هذا الملف، وذلك إلى حين صدور «خريطة الطريق» السياسية، التي ستحدد مدة بقاء تلك الحكومة، حسب كلمته في جلسة البرلمان أمس. ودعا حنيش إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الليبية.

في طرابلس، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز خلال لقائها مع سفير مالطا شارل صليبا، ضرورة إعادة مجلس النواب الليبي الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وإلى احترام الجدول الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي المعتمد من مجلس الأمن والتي تستمر حتى يونيو المقبل، مشددة على ضرورة عدم إيجاد فترة انتقالية أخرى طويلة الأمد في ليبيا.

وفي تشاد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا تدعم الحكومة التشادية وجهودها في مكافحة المرتزقة والإرهاب، مشيراً، خلال زيارته التي بدأت أمس، إلى أن حكومته تسعى لتعاون شامل، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية وحماية الحدود والتعاون الاقتصادي والاجتماعي.