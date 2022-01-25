البرهان يرحب بتضامن المخابرات الأفريقية مع السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أشاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بمواقف منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، الداعمة للسودان وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد البرهان، خلال لقائه بالخرطوم أمس، وفد منظمة «سيسا» ضرورة إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، وجذور الأزمة الراهنة، مرحباً بتضامن «سيسا» ووقفتها مع الشعب السوداني لتحقيق آماله وتطلعاته.

من جانبها، أوضحت زينب على كوتو السكرتير التنفيذي للمنظمة، أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على مجمل الأوضاع بالسودان، معربة عن أملها في الخروج الآمن والسريع من هذه الأزمة. وشددت على ضرورة إحاطة القادة الأفارقة بحقيقة الوضع في السودان.

وأشارت إلى أن الوفد استمع لتقارير مفصلة من نائب رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية المكلف، وخرج بتصور جيد عن حقيقة الأوضاع في السودان.

يأتي ذلك في وقت، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في بيان أمس: إن السلطات السودانية أطلقت سراح 9 من أعضائها أمس، بعد احتجازهم أمس الأول، وهم في طريق عودتهم من مستشفى محلي إلى مكتبهم.

وكان المكتب الموحد للأطباء في السودان أعلن عن اعتقال السلطات الأمنية لمجموعة من الكوادر الطبية بينهم أجانب.

ومن جانبه، حذر نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، من أن قتل المتظاهرين يمكن أن يفتح الباب للتدخل الدولي.

وأضاف: إن قتل المتظاهرين جريمة خطيرة وفي ظروف معينة يتم تصنيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، مطالباً بإجراء تحقيق فوري وجاد ومقنع في قتل المتظاهرين.