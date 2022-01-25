البنك الدولي: كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير «النخبة»

بيروت (رويترز)

انتقد البنك الدولي النخبة الحاكمة في لبنان، أمس، بسبب «تدبيرها» الكساد الاقتصادي اللبناني، الذي يعتبر من بين الأسوأ في العالم، وذلك جراء قبضتها الاستغلالية للموارد.

وقال في بيان: إن هذه النخبة لا تزال تستغل مناصبها، رغم معاناة لبنان التي قد تكون واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات مالية على مستوى العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر. وأضاف البنك الدولي، في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان: «الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة، وتستأثر بمنافعها الاقتصادية».

وتابع: «إن ذلك يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل»، مردداً المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في السنوات الأخيرة.

وأوضح البنك أن الأزمة، التي أججتها الديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 58.1 في المئة منذ عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 21.8 مليار دولار في عام 2021.

وباعتبار لبنان أحد أكثر البلدان انتشاراً للتفاوت الاجتماعي، وقع ملايين آخرون في براثن الفقر. وتوقع البنك الدولي زيادة من يعيشون تحت خط الفقر في البلاد بما يصل إلى 28 نقطة مئوية بنهاية 2021 بعد أن زادوا 13 نقطة مئوية في 2020.

وأضاف البنك، في البيان الصحفي: إن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني: إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 في المئة، بينما بلغ الدين الإجمالي 183 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: «إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع».

وأضاف: «بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار».

وقال البنك الدولي: إنه على الرغم من تحسن المالية العامة للحكومة في 2021، فإن ذلك كان مدفوعاً بانخفاض الإنفاق أكثر من الإيرادات.

ويتوقع عجزاً مالياً 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الذي سبقه بمساعدة انتعاش السياحة. وقفز عدد السائحين 101.2 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي على الرغم من تأثرهم بـ«الجائحة».

لكن البنك أوضح أن التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال والعجز الكبير في الحساب الجاري أدى إلى تآكل الاحتياطيات بشكل مطرد.

وبدأ لبنان محادثات مع البنك الدولي، أمس الأول، على أمل تأمين خطة إنقاذ، وهو أمر فشلت بيروت في تحقيقه منذ 2020 في ظل عدم وجود علامة على الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.

وقال البنك الدولي: «هذه النخبة تسيطر على الموارد الاقتصادية الرئيسية، وتدر عوائد كبيرة، وتقسم غنائم دولة معطلة». ويقر الساسة بأن الفساد موجود، لكنهم ينفون مسؤوليتهم عنه، ويقولون: إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الاقتصاد. وتسببت الأزمة في خسائر هائلة في النظام المالي، قدرتها الحكومة في ديسمبر بمبلغ 69 مليار دولار. وقال البنك الدولي: «بشكل مثير للقلق، تواصل الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص مقاومة الاعتراف بهذه الخسائر مما يديم حالة الكساد الاقتصادي». وكان من المفترض أن يؤدي انخفاض سعر الصرف، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، إلى تعزيز الصادرات. ويقول البنك الدولي: «إن ذلك لم يحدث»، حيث أعاقته الأسس الاقتصادية قبل الأزمة والظروف العالمية والبيئة المؤسسية.

بيروت: إحباط تهريب شحنة «كبتاغون»

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، ضبط شحنة جديدة من الكبتاغون مخزّنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الأفريقية، ومنها إلى السعودية، وفق ما كشف وزير الداخلية بسام المولوي.

وكثّفت السلطات مؤخراً جهودها لإحباط عمليات التهريب، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بيروت في أكتوبر الماضي. وأفاد المولوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بـ«ضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى توغو في أفريقيا»، موضحاً أن متابعة من شعبة المعلومات بيّنت أنها كانت ستتوجه «إلى السعودية» بعد أن تخضع «لتبديل بياناتها وتغييرها». وكانت حبوب الكبتاغون مخبأة داخل سبعة أطنان من الشاي الموضب في صناديق من الكرتون. وجرت استعادة الشحنة من المياه الإقليمية بعدما كانت انطلقت من مرفأ بيروت، وفق وزير الداخلية. وشدّد المولوي على أن إحباط تهريب الشحنة ما كان ليتم «لولا المتابعة الدقيقة واستثمار المعلومات»، مشدداً على أنّ كشف شبكات الكبتاغون «دليل جدية في العمل والمتابعة والتحقيق». ولم تعلن وزارة الداخلية حجم شحنة الكبتاغون، بانتظار انتهاء إحصاء مكونات الصناديق البالغ عددها أكثر من 430 صندوقاً.