روسيا تطلق مناورات عسكرية في الجنوب والقرم

موسكو (أ ف ب)

نددت روسيا، أمس، بوضع آلاف الجنود الأميركيين في حالة تأهب بسبب الأزمة الغربية-الروسية حول أوكرانيا، ورأت في ذلك «تصعيداً للتوتر» من جانب واشنطن، وأطلقت مناورات عسكرية في الجنوب وشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأميركية».

وأضاف: إن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك «بتصعيد التوتر»، كما فعلت مع الإعلان عن سحب عائلات الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا، بسبب خطر وشيك بحسب واشنطن، يتمثل باجتياح روسي لجارتها الموالية للغرب.

وكان «البنتاغون» أعلن، أمس الأول: إن قوة عديدها 8500 عسكري أميركي وضعت في «حالة تأهب قصوى»، تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي رداً على الأزمة الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، وهو ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

وأفادت وكالات أنباء روسية أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، أمس، سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

من جانب آخر، تسلمت أوكرانيا مساعدة جديدة من الولايات المتحدة تشمل «تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب السفارة الأميركية، موضحة أنها قسم من مساعدة بقيمة 200 مليون دولار منحها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة لكييف.