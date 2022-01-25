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هل يكون «أوميكرون» بداية تحول «كورونا» لنزلة برد؟
فيروس كورونا
اليوم 00:45

شعبان بلال (القاهرة)
كشف باحث فيروسات مصري في جامعة «لانكستر» الإنجليزية لـ «الاتحاد» أن من الصعب الجزم بأن متحور «أوميكرون» شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد سيكون بداية لتحول «كورونا» إلى نزلة برد.
وأوضح الدكتور محمد رحيم أن آراء العلماء منقسمة إلى نصفين حول هذا الأمر.
وأشار رحيم إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتتبع المرض عن قرب، خاصة بعد انتشار «أوميكرون» بين الأطفال بشكل أكبر من المتحورات الأخرى.
وذكر باحث الفيروسات أن «أوميكرون» يتكاثر في القصبة الهوائية أكثر من الرئة بعكس سلفه متحور «دلتا»، مضيفاً أن ذلك يجعل سرعة انتشاره أكثر.
ولفت الباحث المصري إلى أن الانتشار السريع لفيروس كورونا من الممكن أن يكون سبباً في إضعافه أو إكسابه بعض الطفرات مع الوقت وانتشاره أكثر بين الأشخاص المحصنين وغير المحصنين.
 

متحورة أوميكرون
فيروس كورونا
نزلة برد
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