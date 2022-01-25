تعرض قوات «اليونيفيل» في لبنان لهجوم

أعلن أندريا تيننتي المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» أنهم تعرضوا لهجوم غربي قرية «رامية» في جنوب لبنان أدى إلى جرح أحدهم. وقال تيننتي، في بيان الثلاثاء «في وقت سابق من هذا اليوم، تعرض جنود حفظ سلام كانوا في دورية روتينية لهجوم غربي قرية رامية بجنوب لبنان، بعد أن تم اعتراض سياراتهم، حيث جرح أحد الجنود». ودعا تيننتي «السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها»، معتبراً أن «الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي». وأعلن أن «الجناة قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث. ولاحقا، تمكنت من تهدئة الوضع». وأشار إلى أن «جنود حفظ السلام لم يكونوا على أملاك خاصة، ولكن على طريق عام يسلكونه في العادة وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان». وأضاف المتحدث «بموجب القرار 1701، تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها». أنشئت «اليونيفيل» بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 لاستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. وعقب حرب 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز «اليونيفيل» وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.