بايدن يهدد بفرض عقوبات على بوتين بشأن أوكرانيا

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا. وخلال زيارة قام بها إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحفية عمّا إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن "نعم. يمكن أن أنظر في ذلك". وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أميركي وُضعوا في حالة تأهب. وأكد عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذّر روسيا مجدداً من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها أوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين "لا توجد نية لنشر قوات أميركية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا". يأتي التهديد الأميركي، فيما حذر قادة غربيون آخرون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، روسيا من أي هجوم محتمل على أوكرانيا متوعدين بفرض عقوبات شديدة على موسكو إذا أقدمت على تلك الخطوة. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، روسيا مجدداً من عواقب شن الهجوم.