فرنسا تسجل إصابات قياسية يومية لـ«كورونا» فاقت كل التوقعات
ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا في فرنسا
الثلاثاء 25 يناير 22:47
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يفوق كل التوقعات. وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 501,635 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. وهذا رقم قياسي غير مسبوق للإصابات اليومية في فرنسا منذ بدء الجائحة قبل سنتين. وتشهد فرنسا، منذ ديسمبر الماضي، موجة جديدة من تفشي الفيروس بسبب المتحورة الجديدة «أوميكرون» شديدة العدوى. وهو ما حدا بالسلطات إلى فرض «جواز التطعيم» من أجل الدخول إلى العديد من الأماكن العامة ومنشآت الترفيه والمطاعم والمقاهي. وقالت وسائل إعلام محلية إن حاجز 300 ألف مصاب بكورونا يتلقى العلاج في المستشفيات قد تم تجاوزه لأول مرة منذ أبريل 2021.