الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
فاوتشي يدلي بتصريحات مشجعة بشأن أوميكرون
فاوتشي يدلي بشهادة أمام الكونجرس الأميركي (أرشيفية)
الثلاثاء 25 يناير 22:25

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن وجود لقاح لكوفيد-19 مخصص لاستهداف المتحور أوميكرون سيكون «أمراً حصيفاً» حتى لو لم تكن هناك حاجة إليه في نهاية المطاف.
جاء ذلك مع إعلان شركة «فايزر» بدء تجارب على لقاح من هذا القبيل.
أضاف فاوتشي، كبير المستشارين الصحيين للرئيس جو بايدن وعضو فريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة كوفيد-19، لشبكة (إم.إس.إن.بي.ٍسي) «من المنطقي التفكير بخصوص تجهيز لقاح لمكافحة أوميكرون».
وأردف «قد لا نحتاجه... لكني أعتقد بأن من الحصافة الاستعداد على الأقل لاحتمال أنه سيكون متحوراً دائماً قد نضطر لمواجهته، حتى ولو كان على مستوى منخفض جداً».
وأعلنت شركة «فايزر» وشريكتها «بيونتك»، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنهما بدأتا تجارب سريرية لنسخة من لقاحهما مخصصة لاستهداف المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي استعصى على الحماية الحالية التي توفرها جرعتا اللقاح وأدى إلى حدوث طفرة في الإصابات.
وبينما تكافح كثير من مناطق الولايات المتحدة مع زيادة إصابات أوميكرون حتى رغم تراجعها في بعض الولايات، يقول فاوتشي إنه من المأمول في نهاية المطاف أن تتراكم مناعة مجتمعية تكفي لمنع حدوث طفرات هائلة مثل الموجات الأربع إلى الخمس التي تسببت فيها المتحورات حتى الآن.
وأضاف «لا أتصور أننا سنشهد ذلك لأجل غير مسمى»، موضحا أن القضاء على كوفيد-19 غير مرجح.

المصدر: رويترز
أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا
لقاح كورونا
متحورة أوميكرون
آخر الأخبار
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©