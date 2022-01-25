تحذير ووعيد غربي لروسيا من مهاجمة أوكرانيا

حذر قادة غربيون، اليوم الثلاثاء، روسيا من أي هجوم محتمل على أوكرانيا متوعدين بفرض عقوبات شديدة على موسكو إذا أقدمت على تلك الخطوة. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجدداً من عواقب شن الهجوم. وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديوان المستشارية في برلين، قال شولتس، اليوم الثلاثاء، إن الوضع على طول الحدود الروسية الأوكرانية صعب للغاية. وأضاف المستشار الألماني «الكثير من القوات متمركزة هناك. ولهذا السبب، فإن من الضروري الإسهام بكل شيء بحيث يتطور الموقف على نحو مختلف عما يُخْشَى منه في بعض الأحيان حالياً». وتابع شولتس «لهذا السبب، نحن ننتظر أيضاً من روسيا خطوات واضحة تسهم في تهدئة الموقف، ونحن جميعاً متفقون أن أي عدوان عسكري سيجر عواقب وخيمة». بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنّ روسيا ستدفع «ثمناً باهظاً جداً» إذا شنّت هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا. وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي مع شولتس، إنّه «إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظاً جداً». وأضاف أنّ فرنسا وألمانيا «متّحدتان» في الدعوة إلى خفض حدّة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه، توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في قت سابق اليوم الثلاثاء، روسيا بعقوبات غربية «أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل» إذا هاجمت أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات مع قادة عدد من الدول الحليفة بشأن تهديدات موسكو. وكرّر جونسون تحذيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدمار الذي يرجّح أن ينجم عن أيّ توغل لقواته في أوكرانيا، وذلك لدى إطلاعه البرلمان على آخر التطورات في أعقاب اتصال أجراه في وقت متأخر من ليل الاثنين مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من حلفاء بلاده الأوروبيين. وقال جونسون «اتفقنا على أنّنا سنردّ على أيّ هجوم روسي على أوكرانيا بشكل موحّد عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة ومنسّقة، أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل ضدّ روسيا». كان الرئيس الأميركي كرر مراراً أنه أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات هذه المرة، في حال مهاجمة أوكرانيا، ستكون غير مسبوقة وسيكون لها أثر كبير على روسيا.