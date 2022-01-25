الكويت تعلن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5742 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. بذلك، يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 508,372. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 4856 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 459655، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90,4%.وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2488 حالة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 46229، ووصل إجمالي عدد الحالات في الأجنحة المخصصة لمرض كوفيد- 19 إلى 398.