تيدروس يضمن ولاية ثانية مديراً لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
الثلاثاء 25 يناير 20:59
ضمن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ولاية ثانية على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعدما جعله تصويت إجرائي، اليوم الثلاثاء، مرشحاً وحيداً للمنصب في انتخابات ستجرى في مايو المقبل. وقال تيدروس، أول أفريقي يتبوأ هذا المنصب، إنه «ممتن للغاية للتأييد المتجدّد» الذي تلقّاه، بعدما أجرى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تصويتاً إجرائياً صادق فيه على ترشيحه وحيداً لمنصب المدير العام. بعد تصويت أيّده فيه أعضاء المجلس التنفيذي الـ34 بشبه إجماع، أبدى تيدروس اعتزازه بالدعم، قائلاً «في الواقع، لا أجد الكلمات». ونال تيدروس، البالغ من العمر 56 عاماً، أصوات 31 عضواً، والأصوات المتبقية هي لممثلي تونغا وأفغانستان وتيمور الشرقية الذين تغيّبوا عن الجلسة، وفق مصدر دبلوماسي. وبات من شبه المحسوم أن يُنتخب تيدروس، الذي تولّى سابقاً وزارتي الصحة والخارجية في إثيوبيا، مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية في تصويت ستجريه الدول الأعضاء الـ194 في المنظمة في مايو. والدكتور تيدروس، الذي خلف في عام 2017 الصينية مارغريت تشان، يحظى بتقدير شديد. وأقرّ تيدروس بأنّ ولايته الحالية تخلّلتها «تحديات وصعوبات»، وقال إنّ منحه فرصة مواصلة المسيرة هو «مدعاة فخر كبير». ومنذ ظهور جائحة «كوفيد-19»، تلقّى تيدروس إشادات كثيرة أثنت على طريقة إدارته لمنظمة الصحة العالمية خلال الأزمة. وقال ممثّل كوريا الجنوبية كيم غانغيلب، في كلمة لدول منطقة غرب المحيط الهادئ في المنظمة «نقدّر ليس فقط قيادتكم خلال هذه المرحلة، بل أيضاً إنسانيتكم وتعاطفكم». وقدّمت ترشيح تيدورس 28 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية بينها فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لكن أيضاً عدد صغير من الدول الأفريقية بينها كينيا ورواندا. وهذا الاختصاصي في مرض الملاريا، حائز على شهادة في علم المناعة وهو طبيب صحة عامة وسبق له أن تولّى وزارتي الصحّة والخارجية في بلده إثيوبيا. ومنحه وصول الديموقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض والذي أعاد الولايات المتحدة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية، دفعاً فيما كان يتعرض لهجمات مستمرة من الرئيس السابق دونالد ترامب (2017 - 2021) والذي قطع المساعدات عن المنظمة، متهماً إياها بسوء إدارة «الجائحة».