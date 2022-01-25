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المحكمة الاتحادية تصادق على انتخاب رئيس البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
الثلاثاء 25 يناير 20:46

صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان".
يؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
شهدت الجلسة الأولى، في التاسع من يناير الحالي، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان.

المصدر: آ ف ب
العراق
البرلمان
محمد الحلبوسي
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