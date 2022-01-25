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دول غرب أفريقيا تصدر بياناً بشأن أحداث بوركينا فاسو
الجيش يعلن الاستيلاء على السلطة في بوركينا فاسو
الثلاثاء 25 يناير 20:25

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الثلاثاء، إن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري تنحى "تحت التهديد والترهيب والضغط من الجيش".
وأضافت المجموعة،  في بيان، إنها ستعقد قمة طارئة لبحث الوضع في بوركينا فاسو.
المجموعة هي التكتل السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا.
كانت مصادر أمنية وسياسية أبلغت وكالات الأنباء أمس الاثنين بأن كابوري، الذي لم يظهر علنا منذ إطلاق نار كثيف في معسكرات للجيش يوم الأحد، استقال من منصبه.
بعدها، أعلن الجيش أنه أطاح بكابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، الذي وقعه المقدّم بول هنري سانداوجو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف.

المصدر: رويترز
بوركينا فاسو
انقلاب
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
روش مارك كريستيان كابوري
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